الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على حادث مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن

ترامب
ترامب

في أول تعليق على الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأسرتي الضحيتين.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!".

وأضاف: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية".

واختتم منشوره بالقول: "أقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا. من المحزن جدا أن تحدث مثل هذه الأمور".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "سنلاحق المسؤولين عن إطلاق النار في واشنطن وسنقدمهم للعدالة".

وبدوره قال وزير خارجية إسرائيل إنه على اتصال بالسلطات الأمريكية بشأن الهجوم على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم: إن "اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتلا بطريقة عبثية هذا المساء قرب المتحف اليهودي في واشنطن".

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