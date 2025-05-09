ترامب يبدأ خطوات عقاب نتنياهو، إلغاء زيارة مسئول أمريكي رفيع لإسرائيل

نتنياهو وترامب، بعد ساعات قليلة من تسريب تقارير إعلامية تفيد بتوتر العلاقات بين الرئيس الأمريكى ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى الاحتلال الأسبوع المقبل.

إلغاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل

وقال مصدر فى الاحتلال الإسرائيلي، إن سبب إلغاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل، يعود إلى أن بيت هيجسيث قرر الانضمام إلى زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن منذ أيام، عن جدولة زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأولي له منذ توليه المنصب، قبيل الجولة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الخليج العربي، وفق موقع ما نقل"أكسيوس" الأمريكي.

يشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت فى تقرير لها نشر اليوم، إن مقربين من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أبلغوا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن الرئيس ترامب قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن المقربين من ترامب أبلغوا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكى، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به.

الخارجية الأمريكية تعلن قرب إيصال المساعدات إلى غزة

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، أنها على بعد خطوات قليلة من إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن ترامب "دعا إلى حلول مبتكرة من شأنها ضمان السلام وحماية إسرائيل ومنع تحقيق حماس أي مكاسب وتقديم المساعدة لأهالي غزة"، وفق تعبيرها.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن ترامب عمل بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية حول الخطوات التي يجب اتخاذها ووضع الفلسطينيين في غزة.

وأكدت: بفضل قيادة ترامب الملهمة، نحن على بعد خطوات قليلة فقط من هذا الحل لإيصال المساعدات والغذاء.

وأوضحت أنها كانت تتمنى الإعلان اليوم عن المؤسسة الجديدة التي ستوفر تدفق الغذاء إلى غزة، لكنها قالت إن المؤسسة ستعلن عن ذلك بنفسها قريبًا.

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