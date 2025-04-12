السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

نقل صورة أوباما بالبيت الأبيض لوضع لوحة نجاة ترامب من الاغتيال

ترامب يزيح صورة أوباما
ترامب يزيح صورة أوباما لوضع صورته

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أزاح  صورة للرئيس السابق باراك أوباما في البيت الأبيض، ليضع مكانها لوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.

نقل صورة أوباما لوضع صورة ترامب 

 وتم نقل صورة أوباما، إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، وتعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شيد قبل 200 عام.

 

وكتب البيت الأبيض في منشور على إكس "بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض"، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج الرئيسي حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.

وتظهر اللوحة الجديدة، ترامب في اللحظة التي رفع فيها قبضته وهو ملطخ بالدماء، بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف في أذنه خلال تجمع أقيم في بنسلفانيا، في يوليو 2024.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسم اللوحة، التي تشبه إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وتعليقا على ما حدث، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج -في منشور على إكس- "نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط"، في حين رد على أحد منتقدي هذه الخطوة قائلا "اصمت أيها الأحمق".

 

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