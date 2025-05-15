وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العالمة الروسية كسينيا بيتروفا، التي تعمل في جامعة هارفارد، اعتقلت في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أجنة الضفادع وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.



وبحسب وزارة العدل الأمريكية في ولاية ماساتشوستس، وُجهت إلى كسينيا بيتروفا، 31 عامًا، وهي مواطنة روسية، تهمة جنائية واحدة تتعلق بتهريب بضائع من الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن بتروفا زعمت خلال الاستجواب بأنها لم تكن تعلم بوجوب الإعلان عن المواد البيولوجية الموجودة في الحقيبة... إلا أنه تم العثور على رسائل نصية على هاتف بتروفا من أحد زملائها، أبلغها فيها بأنها بحاجة إلى التصريح عن وجود المواد البيولوجية.



وتم اعتقال بتروفا، التي عملت سابقًا في معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، في مطار بوسطن، الذي وصلت إليه قادمة من باريس.

وأنكرت بتروفا وجود أجنة ضفادع في أمتعتها، لكنها اعترفت بذلك لاحقًا.

يذكر أن بتروفا تواجه بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

ولم تثبت التهم الموجهة لبتروفا في المحكمة حتى الآن.

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