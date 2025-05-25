الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس حزب الديمقراطيين يتهم نتنياهو بالانقلاب الحكومي بعد تعيين رئيس جديد للشاباك

رئيس الشاباك الجديد،
رئيس الشاباك الجديد، فيتو

اتهم يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، اليوم، رئيس الوزراء بنيامين  نتنياهو بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب حكومي شامل"، متهمًا إياه بتجاهل توصية المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة مثيرة للجدل تمثلت في تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

جولان: زيني غير مؤهل لقيادة جهاز أمني حساس مثل الشاباك 

وفي تصريحات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، قال جولان: إن زيني "ضابط مرموق"، لكنه "غير مؤهل لقيادة جهاز أمني حساس مثل الشاباك"، مشيرًا إلى أن زيني كان يعمل تحت إمرته سابقًا ويعرفه جيدًا.

وأكد جولان أنه "إذا أصر نتنياهو على معارضة النائب العام والمحكمة العليا، فيجب إغلاق البلاد"، في إشارة إلى تهديدات بتصعيد الاحتجاجات الشعبية ضد ما يعتبره معارضي نتنياهو تجاوزًا للسلطة واستخفافًا بالمؤسسات القانونية.

وقد اندلعت مظاهرات واسعة في إسرائيل رفضًا لتعيين زيني، وعبّر العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين عن استهجانهم للخطوة التي تم اتخاذها دون التنسيق معهم، حسب تقارير إعلامية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، قد أعلنت أن نتنياهو خالف الإجراءات القانونية بتعيين زيني، موضحة أنه "لا يجوز تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك دون وضع قواعد قانونية واضحة لضمان نزاهة الإجراءات".

ورغم ذلك، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، تعيين زيني رسميًا خلفًا لرئيس الشاباك الحالي رونين بار، في خطوة أثارت انقسامًا سياسيًا واحتجاجًا قضائيًا.

يُشار إلى أن صحيفة هآرتس كانت قد كشفت في تقرير سابق أن نتنياهو تجاهل التوصيات القضائية، وأن القرار تم اتخاذه بشكل منفرد وسريع دون الرجوع إلى القيادة الأمنية أو الحصول على موافقة المستشارة القضائية.

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إسرائيل المستشارة القضائية جيش الاحتلال ديفيد زيني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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