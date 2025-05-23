رئيس جهاز الشاباك الجديد: حربنا في غزة أبدية وأرفض صفقة تبادل الأسرى

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن رئيس جهاز الشاباك المعين ديفيد زيني، قوله خلال اجتماعات مغلق، إنه يرفض صفقة تبادل الأسرى وإعادة المختطفين.

رئيس الشاباك الجديد يرفض وقف الحرب على غزة

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس الشاباك الجديد، قال خلال تلك الاجتماعات إنه يعارض صفقات مختطفين وإن هذه الحرب أبدية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت فى وقت سابق من اليوم ، عن مخطط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهدف لتقسم قطاع غزة، إلى 5 مناطق والسيطرة على نحو 75% من أراضى القطاع.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصادر فى الاحتلال قولها، أن خطة الجيش الإسرائيلي تتمحور فى تقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن هذه الفرق الإسرائيلية تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم غزة إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسؤولية أحدها.

مخطط إسرائيلي جديد للسيطرة على قطاع غزة

وأضاف الصحيفة العبرية، أن المرحلة الأولى من المخطط الجديد للسيطرة على غزة مدته 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من عناصر حركة حماس.

وبينت، أن جيش الاحتلال سيسعى إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير.

وأردفت الصحيفة العبرية، أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع.

ويسعى الاحتلال، وفق ما ذكرت الصحيفة، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا يسرائيل هيوم، أن واشنطن لم تبد بعد اهتماما كافيا بالمقترح.

وأنشأت إسرائيل وفق ما ذكر التقرير 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية.

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