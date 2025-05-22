أول تعليق من نتنياهو على مقتل اثنين من موظفي سفارة إسرائيل في واشنطن

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه مصدوم من جريمة القتل الذى وصفها بالمروعة المعادية للسامية لاثنين من موظفي سفارة إسرائيل فى واشنطن.

تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم

وأوضح أنه سيتم تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم، مؤكدا أن ما أسماه بـ" الافتراءات الدموية ضد إسرائيل" تسفك الدم ويجب محاربتها والقضاء التام عليها.

وكان قد وقع حادث إطلاق نار قرب المعبد اليهودى وأسفر عن مقتل 2 من موظفى السفارة الإسرائيلية ويأتى الحادث بالتزامن مع فعالية أقيمت في المتحف اليهودي بواشنطن.

اعتقال قاتل موظفى السفارة الإسرائيلية فى واشنطن

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، وهو إلياس رودريجيز، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تم اعتقاله بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أن المؤشرات الأولية بـ حادث إطلاق النار فى واشنطن تشير إلى أن الحادث عمل عنف موجه.

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