الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقر باغتيال الصحفي حسن إصليح بخطة مسبقة مع الشاباك

حسن إصليح، فيتو
حسن إصليح، فيتو

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باغتيال الصحفى الفلسطينى حسن إصليح، بخان يونس بقطاع غزة، زاعمًا تعاونه مع حركة حماس.

جيش الاحتلال يعترف بالتخطيط لاغتيال حسن إصليح

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قمنا بالتعاون مع الشاباك بـ اغتيال حسن إصليح، الذي تخفى كصحفي وعمل في صفوف حماس بقطاع غزة.

اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر اليوم، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان حسن إصليح صحفي ميداني يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، وله عدة تقرير تنسف مزاعم الاحتلال حول تعاونه مع المقاومة الفلسطينية.

استهداف الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان فى غزة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

أصدر حركة حماس، بيانا فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت فيه، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة اغتيال جبانة بحق الصحفي حسن إصليح باستهدافه أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

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6 شهداء وأكثر من 50 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي

 

 

 

 


 

 

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