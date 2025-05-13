جيش الاحتلال يقر باغتيال الصحفي حسن إصليح بخطة مسبقة مع الشاباك

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باغتيال الصحفى الفلسطينى حسن إصليح، بخان يونس بقطاع غزة، زاعمًا تعاونه مع حركة حماس.

جيش الاحتلال يعترف بالتخطيط لاغتيال حسن إصليح

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قمنا بالتعاون مع الشاباك بـ اغتيال حسن إصليح، الذي تخفى كصحفي وعمل في صفوف حماس بقطاع غزة.

اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر اليوم، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان حسن إصليح صحفي ميداني يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، وله عدة تقرير تنسف مزاعم الاحتلال حول تعاونه مع المقاومة الفلسطينية.

استهداف الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان فى غزة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

أصدر حركة حماس، بيانا فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت فيه، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة اغتيال جبانة بحق الصحفي حسن إصليح باستهدافه أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.