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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: نتنياهو قرر فصل لجنة تعيين كبار المسؤولين بالحكومة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قولها: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر فصل أعضاء لجنة تعيين كبار المسؤولين في الحكومة ومؤسسات الدولة.
 

نتنياهو يفصل أعضاء لجنة تعيين كبار المسؤولين 

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو قد يسعى خلال الأيام المقبلة لتعيين مقربين منه في لجنة اختيار كبار المسؤولين.

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ويأتي ذلك بعد قرار نتنياهو المفاجئ بتعيين دايفيد زيني رئيسا الشاباك خلفا لرونين بار.

واندلعت مظاهرات في إسرائيل اعتراضا على قرار نتنياهو بتعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار، وذلك على الرغم من التوصيات القضائية تعارض ذلك القرار.

وأعرب قادة جيش الاحتلال عن استهجانهم لقرار نتنياهو بتعيين رئيسا جديدا للشاباك، حيث لم يخطرهم إلا قبل وقت قصير جدا من إعلان تعيين زيني رئيسا للجهاز الأمني الإسرائيلي.

ومن جانبهاK قالت المستشارة القضائية الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو عين رئيسا جديدا للشاباك خلافا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

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نتنياهو الشاباك إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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