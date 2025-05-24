أخبار الاقتصاد اليوم: 1080 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب.. 4.7% زيادة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي.. وعطل تقنى يصيب منصة "إكس"

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء،

أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.

تحتفل مصر والقارة السمراء في الخامس والعشرين من شهر مايو بالنسخة الـ 60 من "يوم إفريقيا"، والذى يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم " الاتحاد الإفريقى"، وهو شراكة تضم 55 دولة عضوًا بهدف تعزيز التعاون الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في القارة وتزامنًا مع هذا الحدث.



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.

قفز سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجارى، بصورة كبيرة تخطت حاجز الألف جنيه.

وزاد سعر الجنيه الذهب من مستوى 36240 جنيه الى مستويات 37320 جنيه بزيادة قدرها نحو 1080 جنيه خلال أسبوع.

ينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اتسم بالهدوء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الصفقات الاستثمارية العملاقة التي استطاع الحصول عليها من دول مجلس التعاون الخليجي.

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 24 مايو 2025.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.4 % والعرب على 5.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ضرب عطل تقني منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بحسب “cnbc عربية”، حيث سجل موقع “داون ديتيكتور” آلاف التبليغات حول عطل أصاب منصة التواصل الاجتماعي في دول مختلفة حول العالم.

بالرغم من أن عيد الأضحى يطلق عليه «عيد اللحمة»، حيث تفضل ربات البيوت إعداد الأطباق الشهية التي تكون اللحوم إحدى مكوناتها الرئيسية، لكن مع ارتفاع أسعار اللحوم خلال السنوات الماضية، تغيرت قائمة مأكولات العيد في بعض الأسر.

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