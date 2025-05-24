أخبار الاقتصاد اليوم: 1080 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب.. 4.7% زيادة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي.. وعطل تقنى يصيب منصة "إكس"
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء،
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال 2024
تحتفل مصر والقارة السمراء في الخامس والعشرين من شهر مايو بالنسخة الـ 60 من "يوم إفريقيا"، والذى يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم " الاتحاد الإفريقى"، وهو شراكة تضم 55 دولة عضوًا بهدف تعزيز التعاون الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في القارة وتزامنًا مع هذا الحدث.
التخطيط: استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035 خارطة طريق للعمل التنموي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
1080 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع
قفز سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجارى، بصورة كبيرة تخطت حاجز الألف جنيه.
وزاد سعر الجنيه الذهب من مستوى 36240 جنيه الى مستويات 37320 جنيه بزيادة قدرها نحو 1080 جنيه خلال أسبوع.
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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الماضي
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اتسم بالهدوء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الصفقات الاستثمارية العملاقة التي استطاع الحصول عليها من دول مجلس التعاون الخليجي.
أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان
تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 24 مايو 2025.
89.4 % صافي تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.4 % والعرب على 5.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
عطل تقنى يصيب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين
ضرب عطل تقني منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بحسب “cnbc عربية”، حيث سجل موقع “داون ديتيكتور” آلاف التبليغات حول عطل أصاب منصة التواصل الاجتماعي في دول مختلفة حول العالم.
الكيلو يصل لـ 313 جنيهًا، أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق
بالرغم من أن عيد الأضحى يطلق عليه «عيد اللحمة»، حيث تفضل ربات البيوت إعداد الأطباق الشهية التي تكون اللحوم إحدى مكوناتها الرئيسية، لكن مع ارتفاع أسعار اللحوم خلال السنوات الماضية، تغيرت قائمة مأكولات العيد في بعض الأسر.
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