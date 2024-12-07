السبت 07 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، وسط حالة ترقب دائم لإعلانات الاقتصاد الأمريكي  عن أسعار الفائدة بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق أن وتيرة الخفض لن تكون بالسرعة المتوقعة علي الرغم من انخفاص التضخم.


أما عن أداء المؤشرات.


ففي بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% في جلسة الخميس محققًا خامس مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي أرزان والوطني بنسبة 1.3% و0.5% على التوالي وعلى مدار الأسبوع.
 

وارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 0.6% في الأسبوع الأول من ديسمبر بعد انخفاضه 0.9% في الأسبوع الذي سبقه.


وفي بورصة قطر


ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% في جلسة الخميس بدعم من ارتفاع سهمي مصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر بنسبة 0.9% و1.1% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.3% ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 3 أشهر.


وفي الأسواق الإماراتية


ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلا ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي التجاري وأدنوك للحفر بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي
بينما سيطرت حالة جني الأرباح في سوق دبي لينخفض المؤشر بنسبة 0.7% لهبط من أعلى مستوياته في 10 سنوات متأثرًا بهبوط سهم سالك بنسبة 6%.

 

وفي المملكة العربية السعودية

اختتمت الأسهم السعودية جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من معظم الأسهم، وعلى رأسها سهم  ارامكو السعودية وأنهى مؤشر تاسي تداولاته عند 11932 نقطة محققا مكاسب بنسبة 0.4%

السوق اقتربت من مستوى 12 ألف نقطة الا أن جلسة نهايه الاسبوع  لم تظهر قوة كافية لتعزيز فرص تجاوز هذه المستويات والاستقرار فوقها.

جاءت مكاسب السوق خلال جلسة المزاد لكنها لم تحقق أداء يتفوق على الجلسات الإيجابية ضمن سلسلة الارتفاع الأخيرة ما يعكس نوعا من تراجع قوة الشراء.


و تراجعت قيم التداول بنسبة 16% لتصل إلى 5.9 مليار ريال يوميا  مع توجيه معظم السيولة نحو الشركات الصغيرة التي استحوذت على 2.1 مليار ريال في المقابل كانت الشركات المتوسطة الأقل استحواذا على السيولة بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال.


و على مستوى القطاعات سجلت 4 قطاعات تراجعا تصدرها قطاع المرافق العامة بانخفاض نسبته 1.7%.
 

أما قطاع الخدمات المالية فقد كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.6% في حين كان قطاع البنوك الأعلى من حيث قيمة التداول حيث بلغت تعاملاته 1.1 مليار ريال.

 

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