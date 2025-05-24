1080 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع

قفز سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجارى، بصورة كبيرة تخطت حاجز الألف جنيه.

وزاد سعر الجنيه الذهب من مستوى 36240 جنيه الى مستويات 37320 جنيه بزيادة قدرها نحو 1080 جنيه خلال أسبوع.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 % عند التسوية، الجمعة 23 مايو/ أيار،، مسجلةً أفضل أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وتراجع قيمة الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3.362.70 دولارًا للأونصة. وارتفعت السبائك بنسبة 5.1% هذا الأسبوع، لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3.365.8 دولارًا للأونصة.

توقعات تثبيت الفائدة على الذهب والدولار

قالت رانيا جول الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة يمثل لحظة فارقة تسهم في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، خاصة سوقي الذهب والدولار.

وأضافت فى تصريحات تلفزيونية لها، أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح الدولار دفعة قوية على المدى القصير، لكنه قد يضغط على الأصول الأخرى.

وأضافت أن المعدن الأصفر لا يزال يُنظر إليه كملاذ آمن، خصوصًا في ظل التوترات التجارية العالمية، متوقعة أن تعاود الأسعار الارتفاع في النصف الثاني من العام، لتتراوح بين 3400 و3700 دولار لأوقية الذهب، مدفوعة بتزايد الطلب المؤسسي وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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