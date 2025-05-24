السبت 24 مايو 2025
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اقتصاد

عطل تقنى يصيب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين

منصة إكس
منصة إكس

منصة إكس، ضرب عطل تقني منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بحسب “cnbc عربية”، حيث سجل موقع “داون ديتيكتور” آلاف التبليغات حول عطل أصاب منصة التواصل الاجتماعي في دول مختلفة حول العالم.

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بتهمة حجب وإزالة محتوى المستخدمين، منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تقيم دعوى قضائية ضد الهند

جدير بالذكر كانت قد رفعت منصة إكس، المملوكة للملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، متهمةً إياها بحظر المحتوى على المنصة بشكل غير قانوني.

منصة x تقيم دعوى قضائية ضد الهند

وجاء فى الدعوى، التي رفعتها x ضد الهند في وقت سابق هذا الشهر ونشرت تفاصيلها الخميس، أن الحكومة الهندية أنشأت "بوابة رقابة إلكترونية" العام الماضي، مما مكن الهيئات الحكومية وسلطات الولايات وعشرات الآلاف من ضباط الشرطة من إصدار أوامر إزالة جماعية للمحتوى على المنصة، منتهكة بذلك دستور الهند وقانون تكنولوجيا المعلومات.

ونصت دعوى إكس ضد الهند، على أن "هذا سيؤدي إلى رقابة واسعة النطاق وحظر غير قانوني للمعلومات القانونية على منصة X، مما سيضر بـ X ويؤثر سلبًا على أعمالها"، ورفضت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية التعليق.

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