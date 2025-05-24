الكيلو يصل لـ 313 جنيهًا، أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق

أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق، بالرغم من أن عيد الأضحى يطلق عليه «عيد اللحمة»، حيث تفضل ربات البيوت إعداد الأطباق الشهية التي تكون اللحوم إحدى مكوناتها الرئيسية، لكن مع ارتفاع أسعار اللحوم خلال السنوات الماضية، تغيرت قائمة مأكولات العيد في بعض الأسر.

سعر الرنجة اليوم

الرنجة المدخنة ضمن قوائم أكلات عيد الأضحى

ودخلت الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك والمأكولات البحرية ضمن قوائم أكلات عيد الأضحى «على عكس العادة والمتوارث لسنوات».

سعر الرنجة اليوم

عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة

الأمر الذي استدعى المحال التجارية لبيع الأسماك والفسيخ في بعض المناطق، لتفتح أبوابها قبل حلول عيد الأضحى، وطرح منتجاتها، فضلًا عن تقديم المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة المدخنة خلال عيد الأضحى.

سعر الرنجة اليوم

أسعار الرنجة المدخنة في عيد الأضحى

وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة المدخنة، بالتزامن مع موسم عيد الأضحى 2025؛ والتي قدمت المحال التجارية عليها عروض وتخفيضات؛ في السطور الآتية:

سعر الرنجة اليوم

كيلو الرنجة يصل لـ 313 جنيهًا

تراوحت أسعار الرنجة السائبة بين 120 و180 جنيهًا. بلغ سعر كيلو رنجة مدخنة فاكيوم نور نحو 313 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الرنجة المدخنة المغلفة نور نحو 240 جنيهًا. بلغ سعر كيلو رنجة سوبر نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر كيلو رنجة مدخنة سي ستار نحو 237 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الرنجة الهولندي سولي نحو 229.5 جنيه.

سعر الرنجة اليوم

أسعار الرنجة المدخنة في عيد الأضحى

بلغ سعر رنجة سوبر جامبو وزن 250 جرامًا نحو 37.5 جنيه.

بلغ سعر رنجة مدخنة نور قطعة واحدة نحو 84 جنيهًا.

بلغ سعر الرنجة سوبر فاكيوم الزهراء وزن 300 جرام نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة مدخنة سي ستار قطعة واحدة نحو 75 جنيهًا.

سعر الرنجة اليوم

سعر رنجة مدخنة في عيد الأضحى

بلغ سعر رنجة مدخنة نور قطع وزن 200 جرام نحو 78.5 جنيه. بلغ سعر رنجة مدخنة المرجان وزن 350 جرامًا نحو 78.75 جنيه. بلغ سعر رنجة مغلفة الصياد وزن 300 جرام نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر رنجة توب فاليو وزن 200 جرام نحو 38 جنيهًا.

سعر الرنجة اليوم

بطارخ رنجة بـ 180 جنيهًا لأقل من ربع كيلو

بلغ سعر بطارخ رنجة وزن 200 جرام نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر سلطة الرنجة المدخنة سي ستار وزن 390 جرام نحو 183 جنيهًا.

بلغ سعر معجون رنجة مدخنة بالطحينة وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه.

سعر الرنجة اليوم

أسعار فيليه الرنجة المدخنة في عيد الأضحى

بلغ سعر رنجة فيليه بالليمون الصياد وزن 300 جرام نحو 150 جنيهًا. بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة الزهراء وزن 200 جرام نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر رنجة مدخنة فيليه في زيت وزن 200 جرام نحو 135 جنيهًا. بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة نور وزن 550 جرامًا نحو 267 جنيهًا.

سعر الرنجة اليوم

سعر فيليه رنجة مدخنة في عيد الأضحى

بلغ سعر فيليه رنجة سي ستار وزن 330 جرامًا نحو 182.5 جنيه.

بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة وزن 340 جرامًا نحو 189 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة نور وزن 500 جرام نحو 401 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 500 جرام نحو 220 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.