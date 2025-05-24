تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الماضي

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اتسم بالهدوء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الصفقات الاستثمارية العملاقة التي استطاع الحصول عليها من دول مجلس التعاون الخليجي.



أداء المؤشرات الخليجية:



الإمارات العربية المتحدة



في سوق دبي المالي نمت مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي مرتفعًا بنسبة 0.16% في مدعومًا بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.

وفي سوق أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 0.12% إلى مستوى 9665.34 نقطة في أسبوع.



المملكة العربية السعودية



سجلت سوق الأسهم السعودية خسائر أسبوعية وسط تراجع غالبية القطاعات وخسارة القيمة السوقية بنحو 315 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.58% عند النقطة 11188.74 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 11485.05 نقطة الأسبوع السابق، وهبط رأس المال السوقي إلى 9.307 تريليونات ريال مقابل 9.622 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي كما انخفضت قيم التداول خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو الجاري إلى 22.14 مليار ريال مقابل 26.11 مليار ريال بالأسبوع السابق بنسبة تراجع 15.2%.



أما على صعيد كميات التداول فقد تراجعت بنسبة 19.6% لتصل إلى 978.7 مليون سهم مقابلة بنحو 1.22 مليار سهم في نهاية الأسبوع الماضي.



الكويت

سجلت مؤشرات السوق الكويتية خسائر أسبوعية جماعية ليتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.43% عند مستوى 8718.68 نقطة بما يمثل خسارة 37.79 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي كذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8052.89 نقطةً بتراجع 0.44% 35.81 نقطة.



وخسر مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.50% 35.15 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 6979.14 نقطة.



وتراجعت القيمة السوقية إلى 48.10 مليار دينار بخسائر أسبوعية 240 مليون دينار كما تراجعت أحجام التداول 12.58% عند 1.72 مليار سهم وقيم التداول 16.25% إلى 395.31 مليون دينار عبر 98.91 ألف صفقة والأسواق في انتظار استكمال الشركات لإعلان نتائج الأعمال والمراجعة الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة.

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