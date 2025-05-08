بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبيرة اقتصادية تكشف توقعاتها لأسعار الذهب منتصف 2025

قالت رانيا جول الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة يمثل لحظة فارقة تسهم في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، خاصة سوقي الذهب والدولار.

الأهم في قرار تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

وأشارت إلى أن الأهم من قرار تثبيت أسعار الفائدة، نفسه هو نبرة الخطاب الذي تبناه رئيس الفيدرالي، جيروم باول.

منح الدولار دفعة قوية على المدى القصير



وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح الدولار دفعة قوية على المدى القصير، لكنه قد يضغط على الأصول الأخرى.

أسعار الذهب المتوقعة

وأضافت أن المعدن الأصفر لا يزال يُنظر إليه كملاذ آمن، خصوصًا في ظل التوترات التجارية العالمية، متوقعة أن تعاود الأسعار الارتفاع في النصف الثاني من العام، لتتراوح بين 3400 و3700 دولار لأوقية الذهب، مدفوعة بتزايد الطلب المؤسسي وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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