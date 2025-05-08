الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبيرة اقتصادية تكشف توقعاتها لأسعار الذهب منتصف 2025

توقعات اسعار الذهب،
توقعات اسعار الذهب، فيتو

قالت رانيا جول الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة يمثل لحظة فارقة تسهم في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، خاصة سوقي الذهب والدولار.

 

الأهم في قرار تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

وأشارت إلى أن الأهم من قرار تثبيت أسعار الفائدة، نفسه هو نبرة الخطاب الذي تبناه رئيس الفيدرالي، جيروم باول.

 

منح الدولار دفعة قوية على المدى القصير


وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري،  أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح الدولار دفعة قوية على المدى القصير، لكنه قد يضغط على الأصول الأخرى.

أسعار الذهب المتوقعة

وأضافت أن المعدن الأصفر لا يزال يُنظر إليه كملاذ آمن، خصوصًا في ظل التوترات التجارية العالمية، متوقعة أن تعاود الأسعار الارتفاع في النصف الثاني من العام، لتتراوح بين 3400 و3700 دولار لأوقية الذهب، مدفوعة بتزايد الطلب المؤسسي وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالى الامريكى أسعار الذهب الذهب توقعات اسعار الذهب سعر الدولار الدولار

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ في سعر الذهب بجميع الأعيرة

ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي أحمق ولا يفقه شيئًا

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 مايو 2025

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة القمة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

وسام أبو علي يقود تشكيل هجوم الأهلي أمام المصري في الدوري

تحذير جديد من الكهرباء بشأن فاتورة الاستهلاك لشهر مايو

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبيرة اقتصادية تكشف توقعاتها لأسعار الذهب منتصف 2025

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

6 شروط يجب توافرها للانضمام للجان وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفستان الأزرق فى المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

خالد الجندي: نركز على المال والمظاهر وهذه الطريقه الصحيحة للتعامل مع الابتلاء (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

المزيد
الجريدة الرسمية