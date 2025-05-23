الجمعة 23 مايو 2025
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اقتصاد

سيجوارت، تاريخ صناعي عريق وريادة في إنتاج الفلنكات (فيديو)

سيجوارت
سيجوارت

تُعد الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من الشركات الرائدة في إنتاج الفلنكات، ويرجع تأسيسها إلى عام 1927، وتسهم في تلبية متطلبات المشروعات القومية الكبرى بقطاع النقل، من خلال مصانعها لإنتاج فلنكات القطار الكهربائي السريع والسكك الحديدية ومترو الأنفاق. 

كما أضافت الشركة مؤخرا منتجات جديدة فلنكات "USP" و"Guard Rail" للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في إطار تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

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محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال أكد أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشهد نموا في الأرباح. 

حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 – وفق المؤشرات المبدئية- تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافي ربح نحو 17 مليار جنيه.

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القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع السكك الحديدية إحلال الواردات تعميق التصنيع المحلي تعميق التصنيع قطاع الأعمال

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