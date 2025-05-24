السبت 24 مايو 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن بطاقات ميزة متعددة المزايا في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

ينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب.

وأوضح بنك مصر أن بطاقة ميزة تمكن العملاء  من السحب والمشتريات محليا والتي تصدر علي بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 15 سنة

 ويمكن استلام البطاقة في نفس اليوم وذلك من خلال أي فرع من فروع بنك مصر علما بأن مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار.

 ولا تجدد البطاقة ولا يمكن اتخاذ أي إجراء علي البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد علما بأن  مصاريف الإصدار85 جم، مع العلم بأن هذه المصاريف لا تنطبق علي ميزه الجامعات والهيئات والوزارات.


ويمكن للعملاء استخدام البطاقة على تطبيق انستاباي كما أن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما تكون منفصلة عن الحساب 
 

ويمكن اضافة الحوالات الواردة من الخارج الى بطاقة ميزة المدفوعة مقدما إذا توافر بالحوالة الواردة (الرقم القومي للمستفيد - الحوالة بالجنيه المصري - بحد اقصى 50 الف جم).

كشف  مسئولو بنك مصر تفاصيل وخصائص بطاقات كنانة للمعاملات الإسلامية التي يصدرها البنك.

وفي ما يخص أنواع بطاقات الائتمان الإسلامية في بنك مصر فهي كالتالي:

بطاقات مــاستر كــارد كلاسيك (كنانة):
تصدر بحد ائتماني 2000 جنيه إلى 4,999 جنيه كحد أقصى.

بطاقة مــــاستر كــــارد تيتانيوم (كنانة):
تصدر بحد ائتماني 5000 جنيه إلى 1000000 جنيه كحد أقصى.

فكرة البطاقات الائتمانية الإسلامية (كنانة):

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

 

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