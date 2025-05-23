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خارج الحدود

الأونروا: المساعدات التي تصل لغزة أشبه بإبرة في كومة قش

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن سكان قطاع غزة عانوا من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا.

وأوضح المفوض العام للأونروا، أن إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت ومات كبار السن بسبب نقص الأدوية.

وتابع أن المساعدات التي تصل الآن إلى قطاع غزة أشبه بإبرة في كومة قش، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية.

وقبل وقت سابق قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن المساعدات لغزة مكدسة بالخارج والطعام سيفسد والأدوية ستنتهي صلاحيتها.

وأضاف أن الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت، مناديًا ارفعوا الحصار وافتحوا البوابات ودعونا نؤدي عملنا.

واختتم المفوض العام للأونروا: لا تعيدوا اختراع العجلة فوضع خطط جديدة يشتت الانتباه عن الفظائع ويهدر الموارد، مضيفا: المجتمع الإنساني في غزة جاهز ولديه الخبرة للوصول إلى المحتاجين.

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