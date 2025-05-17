الأونروا: كفوا عن وضع خطط تهدر الوقت واسمحوا لنا بإدخال الطعام والدواء لغزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن مساعداتهم لغزة مكدسة بالخارج والطعام سيفسد والأدوية ستنتهي صلاحيتها.

وأضاف: الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت، مناديًا ارفعوا الحصار وافتحوا البوابات ودعونا نؤد عملنا.

واختتم المفوض العام للأونروا: لا تعيدوا اختراع العجلة فوضع خطط جديدة يشتت الانتباه عن الفظائع ويهدر الموارد، مضيفا: المجتمع الإنساني في غزة جاهز ولديه الخبرة للوصول إلى المحتاجين.

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

وكانت مصادر طبية في غزة، أفادت باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة استعدادا لتوسيع العملية العسكرية.

سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

دعت سبع دول أوروبية أمس الجمعة إسرائيل إلى "عكس سياستها الحالية" في غزة ورفع الحصار على دخول المساعدات "على الفور" وسط وضع إنساني كارثي في القطاع.

وقال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج في بيان مشترك إنهم "لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان والتي تحدث أمام أعيننا في غزة".

وأضاف البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى عكس سياستها الحالية على الفور، والامتناع عن القيام بالمزيد من العمليات العسكرية وإلغاء الحصار تماما وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل من وسريع وبدون معوقات في جميع أنحاء قطاع غزة من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية".

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