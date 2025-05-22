الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الإيطالي يهاجم نتنياهو: قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

انتقد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: إنه من حق إيطاليا أن تُخبر بنيامين نتنياهو بأنه مخطئ فى قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتهيئة الظروف لحماس لحشد المزيد من الدعم.

وزير الدفاع الإيطالي يهاجم نتنياهو: قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "أعتقد أنه من الصواب أن نُخبر إسرائيل اليوم أن ما يحدث يهدد بإلحاق الضرر بإسرائيل نفسها"، مشيرا إلى أنه "من حق دولة صديقة أن تُخبر نتنياهو بأنه مخطئ، يجب أن نؤمن فلسطين ونمنحها مستقبلا".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة  الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن على حماس إطلاق سراح كل الرهائن حالا.


فرنسا: نرفض أي اتهامات لنا بالتسامح مع معاداة السامية

 وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها: نرفض أي اتهامات لنا بالتسامح مع معاداة السامية وندين الحادث المعادي للسامية الذي أودى بحياة موظفين بسفارة إسرائيل في واشنطن.

وتابعت: المسار السياسي المرتكز على حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وندعم جهود الوساطة الأمريكية المصرية القطرية لوقف الحرب في غزة.

 

واستطردت: سنتخذ إجراءات ملموسة وحتى عقوبات إذا لم توقف إسرائيل عملياتها بغزة ولم تسمح بالمساعدات ونطالب حكومة إسرائيل بوقف عملياتها في غزة وبفتح المجال لدخول المساعدات الإنسانية دون تعطيل.

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نتنياهو إسرائيل وزير الدفاع الايطالي حماس

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