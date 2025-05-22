حماس: نتنياهو مهووس بالقتل والإبادة ويدفع المنطقة برمتها نحو الهاوية

أدانت حركة حماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدلى بها مساء الأربعاء، مؤكدة أنه يدفع المنطقة بكاملها نحو الهاوية.



وقالت الحركة في بيان: "ما جاء في تصريحات الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، يؤكد من جديد للعالم أجمع، أننا أمام مجرم مهووس بالقتل والإبادة، يدفع المنطقة برمتها باتجاه الهاوية خدمة لمصالحه السياسية".

وأضافت: "تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار، سيتبعه استئناف للحرب وصولًا إلى تنفيذ ما سماه خطة ترامب للتهجير، هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فُرَص الإفراج عن الأسرى".

وشددت "حماس" على أن "حديث الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية، يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة، في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب".

ودعت "المجتمع الدولي للتحرك لفرض إجراءات تضمن وقف المجازر الوحشية بحق الأبرياء في قطاع غزة، ومحاسبة مجرم الحرب نتنياهو، الذي يؤكد نية الاستمرار في جريمة إبادة وحشية وتجويع وتهجير قسري، متحديًا القوانين والمواثيق الدولية كافة".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيوافق على وقف الحرب في غزة مقابل إعادة الأسرى وطرد حماس من غزة ونزع السلاح وتنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان القطاع، مرجحًا نجاح محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد السنوار، دون أن يقدم دليلًا على ذلك.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار "إذا كانت هناك فرصة لإعادة الأسرى"، رافضا إنهاء حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

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