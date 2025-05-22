السفير الألماني بالقاهرة: ما زلنا نؤيد حل الدولتين وندعم رؤية مصر حول غزة

ذكر السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن بلاده تدرك صعوبة الوضع في الشرق الأوسط حاليا في ظل الحرب في غزة.

قطاع غزة يشهد وضع كارثي

وأعرب السفير الألماني عن تقدير بلاده لتعامل مصر بحكمة مع الوضع في ظل عدم استقرار واسع في الإقليم ويظهر ذلك في السودان واليمن.

وقال السفير يورجن شولتس: إن الوضع كارثي في غزة والصور التي تصلنا تؤكد ذلك"، مشيرا إلى تحرك ألمانيا في مسارين فيما يتعلق بعلاقاتها بالشرق الأوسط، فألمانيا لها علاقات مع إسرائيل قديمة كما تتعاون في الوقت نفسه مع فلسطين لدعم حل الدولتين منذ عشرات السنين، مشددًا على أن نظرة برلين إلى الشرق الأوسط لم تتغير.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأوضح السفير يورجن شولتس أن ألمانيا ترى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكن بالشكل المحدد، وهي في الوقت ذاته ضد تهجير الفلسطينيين ومنع إدخال المساعدات وضد أي قرار في غزة لا يشارك فيه الفلسطينيين.

وأضاف يورجن شولتس: «ما زلنا نؤيد حل الدولتين ولكن نطالب الفصائل الفلسطينيين بالإفراج عن الأسرى ومن بينهم ألمان».

ونوه السفير الألماني إلى أن بلاده تدعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، فألمانيا خصصت منذ 7 اكتوبر 300 مليون يورو لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد السفير الألماني، أن فرنسا وبريطانيا وكندا تدرسان تطبيق عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن ألمانيا لم تتخذ قرار أخير بخصوص هذا الأمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.