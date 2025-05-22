حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور

نشب حريق هائل مطعم مأكولات سورية، خلف مسجد حاتم بمنطقة سموحة شرق المدينة بالشارع الخلفي المؤدي لمديرية الأمن.

وبدأ الحريق في جهاز تكييف وانتقل إلى مدخـنة مجاورة، وتسبب في حالات اختناق لطلاب سنتر مجاور للحريق كانوا موجودين داخل سنتر أثناء الحريق قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخراجها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بنشوب حريق في مدخنة وجهاز تكييف بمطعم سوري خلف مسجد حاتم بالشارع الخلفي المؤدي للمديرية.

توجهت قوة أمنية رفقة قـوات الحمـاية المـدنية، للسيطرة على الحريق، وتم إنقـاذ عشرات الطلاب داخل قاعة مجاورة للحـريق خاصة بسنتر للدروس الخصوصية، بعدما تصـاعدت الأدخنة في المكان، وتم الإخـلاء قبل وقـوع إصابات بينهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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