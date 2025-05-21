أخبار الرياضة اليوم: حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي.. فيفا يفتح قيدا استثنائيا لفرق كأس العالم للأندية.. وتعديل مواعيد مباريات الجولة النهائية من الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر مسئول بقطاع الكرة بالنادي الأهلي حقيقة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي لا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن إمام أو بيعه في هذا التوقيت.

وأشار المصدر إلى أن جميع التقارير الصحفية المنتشرة عن بيع تلقي النادي عروض لشرائه لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه لم تصل عروض رسمية من أي نادٍ لشراء إمام.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور من أهم لاعبي الفريق الذي يلتقي بعد أسبوع أمام فاركو في مباراة مصيرية لحسم لقب الدوري وكذلك سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل وأن الحديث الآن عن عروض للاعب ورحيله أمر في غاية الصعوبة وقد يؤثر على تركيزه في هذه المرحلة الصعبة.

أصدر دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا للكشف عن حقيقة التوصل لاتفاق بشأن تسوية أزمة الشرط الجزائي مع الأهلي.

وقال وكيل كولر في بيانه الرسمي: “تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة”.

وواصل: “هذه المعلومات غير صحيحة حيث لا يوجد أي اتفاقات أو عروض بالشكل المذكور".

واختتم: “نرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط”.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح فترة انتقالات استثنائية لجميع الفرق الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى رأسه النادي الأهلي.

وأعلن الفيفا في بيان الرسمي، فتح فترة تسجيل خاصة من 1 إلى 10 يونيو 2025، تتيح للأندية قيد لاعبين جدد، شريطة توقيع العقود خلال هذه الفترة، حيث يهدف القرار إلى معالجة اختلاف مواعيد فترات الانتقالات الموسمية بين الاتحادات الوطنية، وتمكين الأندية من تعزيز تشكيلاتها قبل انطلاق البطولة التي تبدأ يوم 14 يونيو في مدينة ميامي.

كما أُعلن عن نافذة إضافية للتسجيل داخل البطولة، تبدأ بعد نهاية دور المجموعات بين 27 يونيو و3 يوليو 2025، تتيح للأندية استبدال أو إضافة لاعبين ضمن ضوابط محددة، وبشرط أن تتم التغييرات خلال فترة تسجيل عادية.

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية للدوري المصري موسم 2024/2025؛ وذلك نظرًا لتنافس أندية البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا على التواجد في المربع الذهبي، حيث المراكز المؤهلة للمشاركة في منافسات الأندية الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ووفقًا للمادة رقم 18/2، والتي تنص على أنه "في حال الحاجة، تُقام كافة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري المصري في يوم واحد وفي نفس التوقيت، باستثناء الفرق التي انتهت من مبارياتها في المرحلة النهائية".

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه تم الاتفاق مع عبد الله السعيد على كافة بنود التجديد مع اللاعب.

وأضاف المندوه خلال تصريحات تليفزيونية: “يتبقى توقيع العقود مع عبد الله السعيد لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي”.

وكشف المندوه أنه لا توجد أزمة مع عبد الله السعيد في تجديد عقده مع نادي الزمالك، لافتًا إلى أن اللاعب اقترب من تجديد عقده ويتلقى فقط التوقيع على العقود.

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن النادي أخطر اللاعب عبد الله السعيد، برفض طلباته المالية للاستمرار في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما حدد صانع الألعاب المخضرم مبلغ 35 مليون جنيه في الموسم الواحد كشرط للتوقيع، وهو ما اعتبرته إدارة القلعة البيضاء يتجاوز السقف المالي المحدد للصفقات الجديدة.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلغاء فكرة السفر إلى أمريكا المقرر له الرابع من يونيو القادم للمشاركة في مونديال الأندية بطائرة خاصة، والسفر بالطيران العادي.

وجاء قرار مجلس الاهلي باستبعاد فكرة السفر بالطائرة الخاصة نظرا للتكلفة الباهظة التي ستتحملها خزينة النادي، حيث تصل تكلفة السفر بالطائرة الخاصة لما يقرب من 80 مليون جنيه.

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن".

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة اعتمد بالفعل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد المصدر لفيتو، أن مجلس الجبلاية بالفعل اعتمد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر، حيث يتكون من حلمي طولان مديرا فنيًا ومعه ممدوح المحمدي مدربا عاما وعصام الحضري مدربا لحرس المرمى وأحمد حسن الصقر مديرا للفريق.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، بشكل رسمي، عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على نظيره إنبي، بهدف دون رد في مواجهة الفريقين على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

وأحرز هدف حرس الحدود حازم العسكري في الدقيقة 48، وتم إلغاء هدف لإنبي بداعي التسلل.

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، رغم الخسارة أمام بتروجت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025.

واستفاد سيراميكا كليوباترا من فوزه في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف، ليتأهل لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه في مجموع المباراتين 4 / 2.

جاء هدف بتروجت في الدقيقة 34 عن طريق محمد إبراهيم دودو، بعد كرة بينية من هادي رياض أخطأ مدافع سيراميكا في التعامل معها، لتصل إلى دودو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

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