بيان رسمي من وكيل كولر بشأن حقيقة تسوية مستحقاته مع الأهلي

أصدر دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا للكشف عن حقيقة التوصل لاتفاق بشأن تسوية أزمة الشرط الجزائي مع الأهلي.

وقال وكيل كولر في بيانه الرسمي: “تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة”.

وواصل: “هذه المعلومات غير صحيحة حيث لا يوجد أي اتفاقات أو عروض بالشكل المذكور".

واختتم: “نرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط”.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري



ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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