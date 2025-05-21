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رياضة

مجلس الجبلاية يعتمد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العرب

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

كأس العرب، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة اعتمد بالفعل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

حلمي طولان يقود منتخب مصر في كأس العرب

وأكد المصدر لفيتو، أن مجلس الجبلاية بالفعل اعتمد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر، حيث يتكون من حلمي طولان مديرا فنيًا ومعه ممدوح المحمدي مدربا عاما وعصام الحضري مدربا لحرس المرمى وأحمد حسن الصقر مديرا للفريق.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، بشكل رسمي، عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب  

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

أسباب رفض المشاركة في كأس العرب

ورفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، المشاركة في بطولة كاس العرب بقطر، وجاء في أسباب الرفض التي قدمها حسام حسن لمجلس الجبلاية، أن توقيتها سيتعارض مع تحضيرات منتخب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا.

حسام حسن أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أن بطولة كأس العرب ستنطلق في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في حين أن بطولة أمم إفريقيا بالمغرب تنطلق بعدها بـ72 ساعة فقط، حيث تنطلق منافسات الكان في الفترة من 21 ديسمبر 2025، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

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