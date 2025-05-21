بطل الثلاثية، برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد فليك

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

Tenemos Flick para rato 🤝 pic.twitter.com/kuv2D0H07b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 21, 2025

وخلال الموسم الجاري، قاد فليك برشلونة في 59 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 43 مواجهة منها، وتعادل في 7، وخسر في، كما انتصر فليك مع برشلونة على خصمه ريال مدريد، في المباريات الأربعة التي جمعت الفريقين بالموسم الحالي.

فوز فليك في موسمه الأول بلقبي الكأس والدوري، أمر لم يتمكن منه سوى أربعة مدربين آخرين من تحقيقه طوال تاريخ النادي الممتد على مدار 125 عامًا؛ وهم فان جال، إرنستو فالفيردي، جوارديولا ولويس إنريكي.

برشلونة يكشف موعد عودة الفريق لخوض مبارياته على ملعب كامب نو

فيما أعلن نادي برشلونة الإسباني موعد عودته لخوض المباريات على ملعب “كامب نو” بعد عامين من الغياب عن الملعب بسبب أعمال التطوير.

وأعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق سيخوض مباراة ودية على ملعب "كامب نو" استعدادا للموسم الجديد في 10 أغسطس المقبل، من خلال مباراة كأس خوان جامبر التقليدية الافتتاحية للموسم.

ولعب برشلونة في الملعب الأولمبي بالمدينة لمدة عامين، ضمن عملية التطوير لملعب “كامب نو” التي تتضمن زيادة سعته إلى 105 آلاف متفرج، ليصبح أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا، كما تضمن التحديث الذي أجراه النادي الكتالوني في فبراير الماضي تفاصيل خطط استكمال المشروع بإضافة سقف بنهاية موسم 2025 / 2026.

ويعتبر ملعب كامب نو مرشحا محتملا لاستضافة نهائي كأس العالم عام 2030، الذي تستضيفه إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

برشلونة يرغب في ضم ساحر بلباو

فيما عاد اسم نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، ليُطرح بقوة ضمن قائمة اهتمامات برشلونة للموسم المقبل، في ظل سعي النادي الكتالوني لضم جناح هجومي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد حصد البارسا الثلاثية المحلية هذا الموسم.

ويليامز على أعتاب برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يعتبر التعاقد مع جناح سريع وحاسم أولوية في مشروع الفريق.

ويرى في نيكو خيارًا مثاليًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وسرعة وانسجام محتمل مع نجوم المنتخب الإسباني في صفوف البارسا، مثل لامين يامال، وأليخاندرو بالدي.

ويفتقد برشلونة للاعب ينطلق من الرواق الأيسر، ويمنح الفريق عمقًا هجوميًا، خاصة في المباريات المغلقة، إذ يفضل رافينيا التمركز في العمق بحثًا عن التسجيل، ما يترك الجبهة اليسرى لبالدي أو جيرارد مارتين فقط.

ورغم تصريحات سابقة من الرئيس جوان لابورتا لقناة "TV3"، والتي أكد فيها أن النادي يدرس خيارات أخرى في السوق، إلا أن اسم نيكو لم يغب عن طاولة البارسا.

ولم يجدد نيكو عقده مع أتلتيك بيلباو حتى الآن، ما يعني أن عقده الحالي يستمر حتى صيف 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 58 مليون يورو، وهو مبلغ مناسب بالنظر إلى مستواه وتصنيفه كأحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا حاليًا.

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