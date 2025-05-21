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رياضة

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

الدوري المصري، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية للدوري المصري موسم 2024/2025؛ وذلك نظرًا لتنافس أندية البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا على التواجد في المربع الذهبي، حيث المراكز المؤهلة للمشاركة في منافسات الأندية الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية.

 

إعمال مبدأ تكافؤ الفرض

وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ووفقًا للمادة رقم 18/2، والتي تنص على أنه "في حال الحاجة، تُقام كافة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري المصري في يوم واحد وفي نفس التوقيت، باستثناء الفرق التي انتهت من مبارياتها في المرحلة النهائية".

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

 

إقامة مباراتي المصري والبنك الأهلي في نفس التوقيت

وتقام مباراة بتروجيت والبنك الأهلي على استاد بتروسبورت يوم 28 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بدلًا من إقامتها يوم الجمعة 30 مايو 2025.

ومباراة فريق المصري وحرس الحدود يوم 28 مايو على ملعب استاد السويس الجديد، بدلًا من إقامتها يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري.

المصري البورسعيدي، فيتو
المصري البورسعيدي، فيتو

ترتيب مجموعة تحديد البطل قبل الجولة السابعة 
 

1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة

 

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