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رياضة

إنبي يخسر من حرس الحدود بهدف ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

انبي، فيتو
انبي، فيتو

كأس عاصمة مصر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود،  على نظيره إنبي، بهدف دون رد في مواجهة الفريقين على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

 

مباراة حرس الحدود وانبي بكأس عاصمة مصر 

وأحرز هدف حرس الحدود حازم العسكري في الدقيقة 48، وتم إلغاء هدف لإنبي بداعي التسلل. 

وتأهل فريق إنبي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر  بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث خسر فريق حرس الحدود ذهابًا أمام إنبي بهدفين دون رد.

وتوقفت مباراة حرس الحدود وانبي في الدقيقة 87 خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

جاء ذلك بسبب تعطل في الإضاءة بملعب المباراة وتم استئناف المباراة في الدقيقة 93 بعد احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع.

وتعرض أحمد العجوز لاعب إنبي للطرد قبيل نهاية المباراة بثواني.

تشكيل إنبي أمام حرس الحدود 

 

 

 

 

حرس الحدود وانبي

تتاهل فريق إنبي بقيادة المدرب حمزة الجمل الي دور نصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

ويلتقي إنبي نظيره فريق البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

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