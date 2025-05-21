على رأسها الأهلي، فيفا يفتح باب الانتقالات الاستثنائية لفرق كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح فترة انتقالات استثنائية لجميع الفرق الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى رأسه النادي الأهلي.

وأعلن الفيفا في بيان الرسمي، فتح فترة تسجيل خاصة من 1 إلى 10 يونيو 2025، تتيح للأندية قيد لاعبين جدد، شريطة توقيع العقود خلال هذه الفترة، حيث يهدف القرار إلى معالجة اختلاف مواعيد فترات الانتقالات الموسمية بين الاتحادات الوطنية، وتمكين الأندية من تعزيز تشكيلاتها قبل انطلاق البطولة التي تبدأ يوم 14 يونيو في مدينة ميامي.

كما أُعلن عن نافذة إضافية للتسجيل داخل البطولة، تبدأ بعد نهاية دور المجموعات بين 27 يونيو و3 يوليو 2025، تتيح للأندية استبدال أو إضافة لاعبين ضمن ضوابط محددة، وبشرط أن تتم التغييرات خلال فترة تسجيل عادية.

وتأتي هذه الخطوة لضمان مشاركة أفضل اللاعبين المتاحين في كأس العالم للأندية، وتقديم نسخة أكثر تنافسية وشمولًا في تاريخ البطولات العالمية للأندية.

وقد أكدت الاتحادات الوطنية في 20 دولة – من بينها السعودية، مصر، المغرب، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، إنجلترا، والأرجنتين – التزامها بتطبيق هذا الإطار الاستثنائي، بما يمنح أنديتها فرصة ضم لاعبين جدد ضمن الشروط الزمنية المقررة.

وتمت الموافقة بالإجماع في أكتوبر 2024 على اللوائح الجديدة، التي تأخذ بعين الاعتبار تنوع جداول البطولات المحلية حول العالم، وتهدف إلى منح الأندية المرونة الكافية لبناء فرقها بأفضل صورة ممكنة.

فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستعانة بـ كاميرات يتم وضعها على أجساد الحكام لـكي تمنح زوايا أفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية.

كما قرر فيفا أيضًا في حال تأخير الكرة من الحارس أكثر من 8 ثواني تذهب إلى ركنية.

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إمكانية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، لتحديد هوية المتأهل الجديد إلى كأس العالم للأندية لهذا العام، وذلك بعد استبعاد مواطن الأخير ليون.

وأعلن متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أن أعلى سلطة في عالم الكرة المستديرة تدرس إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا لملء المقعد الشاغر الذي خلفه إيقاف ليون.

استبعاد ليون من مونديال الأندية

واستبعد ليون من النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكه القواعد المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، إذ تعود ملكيته لمجموعة باتشوكا التي تسيطر أيضا على مواطنه باتشوكا المشارك بدوره في مونديال الأندية.

وسيواجه لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023، العملاق المكسيكي أمريكا الذي يعتبر "الفريق الأعلى تصنيفا" في الاتحاد القاري، وفقا لمقترح فيفا.

وأفاد المتحدث لفرانس برس "سيتأهل الفائز في المباراة الفاصلة ما لم تقرر الإجراءات القانونية خلاف ذلك".

سيشارك الفريق الذي سيحل بدلا من ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة لبطولة مونديال الأندية التي تضم كلا من تشيلسي، فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

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