بعد أزمة طلباته المالية، حسام المندوه يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن ملف عبد الله السعيد

الزمالك، أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه تم الاتفاق مع عبد الله السعيد على كافة بنود التجديد مع اللاعب.

وأضاف المندوه خلال تصريحات تليفزيونية: “يتبقى توقيع العقود مع عبد الله السعيد لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي”.

لا توجد أزمة مع عبد الله السعيد

وكشف المندوه أنه لا توجد أزمة مع عبد الله السعيد في تجديد عقده مع نادي الزمالك، لافتًا إلى أن اللاعب اقترب من تجديد عقده ويتلقى فقط التوقيع على العقود.

الزمالك يرفض طلبات عبدالله السعيد

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن النادي أخطر اللاعب عبد الله السعيد، برفض طلباته المالية للاستمرار في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما حدد صانع الألعاب المخضرم مبلغ 35 مليون جنيه في الموسم الواحد كشرط للتوقيع، وهو ما اعتبرته إدارة القلعة البيضاء يتجاوز السقف المالي المحدد للصفقات الجديدة.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النادي حدّد عرضًا ماليًّا يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه للموسم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب حتى الآن، حيث يتمسك السعيد بالحصول على قيمة مالية أكبر تتناسب مع خبراته واسمه في الكرة المصرية.

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