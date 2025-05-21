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رياضة

سيراميكا يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر رغم الخسارة أمام بتروجت بهدف

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، رغم الخسارة أمام بتروجت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025.

واستفاد سيراميكا كليوباترا من فوزه في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف، ليتأهل لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه في مجموع المباراتين 4 / 2.

جاء هدف بتروجت في الدقيقة 34 عن طريق محمد إبراهيم دودو، بعد كرة بينية من هادي رياض أخطأ مدافع سيراميكا في التعامل معها، لتصل إلى دودو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

 

تشكيل بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: عمرو صلاح

خط الدفاع: أحمد غنيم - هادي رياض - توفيق محمد - إسلام عبد الله - عبد العزيز سيد

خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي

الهجوم: محمد دودو - إسماعيل بامبا

 

تشكيل سيراميكا ضد بتروجيت في كأس عاصمة مصر

فيما جاء تشكيل فريق سيراميكا ضد بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو  - مازن ياسر -  أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت كلا من:
محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.

وتعد مباراة اليوم هي الرابعة بين بتروجت وسيراميكا كليوباترا، حيث سبق أن تواجها فى 3 لقاءات سابقة بينها لقائين في الدوري وواحدة في كأس عاصمة مصر، انتهت بفوز سيراميكا، فيما حقق بتروجيت فوز الأول على سيراميكا هذا الموسم منذ صعوده.

سجل لاعبو بتروجت 3 أهداف في شباك سيراميكا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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