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رياضة

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلغاء فكرة السفر إلى أمريكا المقرر له الرابع من يونيو القادم للمشاركة في مونديال الأندية بطائرة خاصة، والسفر بالطيران العادي.

وجاء قرار مجلس الاهلي باستبعاد فكرة السفر بالطائرة الخاصة نظرا للتكلفة الباهظة التي ستتحملها خزينة النادي، حيث تصل تكلفة السفر بالطائرة الخاصة لما يقرب من ٨٠ مليون جنيه.

عودة فريق الكرة للتدريبات 

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وكان النحاس قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على البنك الأهلي. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاصلة وهامة أمام فاركو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

ويدرس عماد النحاس فريق فاركو جيدًا من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة لحسم التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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