عماد النحاس يطالب لاعبي الأهلي بهذا الأمر قبل مواجهة فاركو في الدوري

طالب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق بضرورة التسجيل مبكرا خلال مواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذلك نظرا لأهمية المباراة التي يحتاج فيها الأحمر للفوز بلقب الدوري الممتاز، أو التعادل بشرط أن لا يحقق فريق بيراميدز الفوز على سيراميكا بفرق أكبر من 5 أهداف.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري



ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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