بعد اقترابه من الانتقال نهائيا للأحمر، ماذا قدم مصطفى العش مع الأهلي؟

اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع مصطفى العش، لاعب الفريق المعار من نادي زد، وذلك من خلال شراء عقده بشكل نهائي.

وكان مصطفى العش قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قبل أن يتألق مع الفريق ويجعل إدارة الأهلي تبدأ في اتخاذ خطوات ضمه بشكل نهائي.

ماذا قدم مصطفى العش مع الأهلي؟

ومنذ انضمام مصطفى العش للأهلي في يناير الماضي شارك مع الفريق في 12 مباراة، بواقع 944 دقيقة، لم ينجح خلالهم في تسجيل أي هدف، لكن تمكن من صناعة هدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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