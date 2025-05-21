الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يحسم غدا سعر الفائدة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. والبورصة تربح 7 مليارات جنيه

البنك المركزى المصرى،
البنك المركزى المصرى، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 189 مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر

 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.

البنك التجاري الدولي (CIB) يعلن عن تعاون مع Lantern Ventures

 

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن شراكة استراتيجية مع شركة lantern Ventures، أحد أبرز شركات إدارة المحافظ الاستثمارية في مصر، والمعروفة بدورها الفعّال في دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

غدا، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

 

تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025.


ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه غد الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل.

 

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو

 

شهد سعر أونصة الذهب زيادة ملحوظة في البورصة العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

وسجل سعر أونصة الذهب 3311 دولارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن كانت تسجل نحو 3211 فى بداية مايو الجاري.

 

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية

 

اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الأربعاء 21 مايو، على تباين، بعد صدور بيانات التضخم في بريطانيا خلال أبريل والتي تجاوزت توقعات المحللين.

اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 

 

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة

 

كشف باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي، توقعاته لاجتماع البنك المركزي غدًا حول اسعار الفائدة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية وأبرزها التضخم.

بتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة 109 آلاف دولار


ارتفعت العملة الرقمية الأكبر بيتكوين فوق مستوى 109 آلاف دولار مسجلة مستوى قياسي جديد.

 

التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية خلال 2024 - 2025

 

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة أسعار اللحوم الاحداث الاقتصادية الأحداث الاقتصادية المهمة الاقتصاد اليوم البنك التجارى الدولى البنك التجاري الدولي مصر

الأكثر قراءة

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أمين الفتوى يكشف سبب زيادة حدوث الزلازل في هذا التوقيت (فيديو)

هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟ اعرف موقف الشرع

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية