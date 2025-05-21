أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يحسم غدا سعر الفائدة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. والبورصة تربح 7 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن شراكة استراتيجية مع شركة lantern Ventures، أحد أبرز شركات إدارة المحافظ الاستثمارية في مصر، والمعروفة بدورها الفعّال في دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025.



ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه غد الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل.

شهد سعر أونصة الذهب زيادة ملحوظة في البورصة العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

وسجل سعر أونصة الذهب 3311 دولارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن كانت تسجل نحو 3211 فى بداية مايو الجاري.

اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الأربعاء 21 مايو، على تباين، بعد صدور بيانات التضخم في بريطانيا خلال أبريل والتي تجاوزت توقعات المحللين.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كشف باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي، توقعاته لاجتماع البنك المركزي غدًا حول اسعار الفائدة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية وأبرزها التضخم.



ارتفعت العملة الرقمية الأكبر بيتكوين فوق مستوى 109 آلاف دولار مسجلة مستوى قياسي جديد.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

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