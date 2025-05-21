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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة

البنك المركزي وأسعار
البنك المركزي وأسعار الفائدة، فيتو

كشف باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي، توقعاته لاجتماع البنك المركزي غدًا حول اسعار الفائدة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية وأبرزها التضخم.

 

ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن أنظار المستثمرين تتجه إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب وسط حالة من الترقب، حيث إن الخفض يصب في مصلحة زيادة الإنتاج ودعم الاستثمار.

 

توقعات اسعار الفائدة 

وأكد: أن أوساط المستثمرين والخبراء المصرفيين تتوقع أن يميل قرار البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيث أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة طفيفة.

 

 وأوضح أن حال قرر البنك المركزي في اجتماعه غدًا تخفيض أسعار الفائدة فإن هذا سيكون له أثر إيجابي على سوق الأسهم والقطاع البنكي والعقاري، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري، في حين قد تتضرر بعض الشركات المدينة أو التي تعتمد على القروض في توسعاتها، بسبب تحرك أسعار الفائدة مستقبلًا بشكل غير متوقع.

 

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