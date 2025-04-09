الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تضرب الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا متأثرة بالرد الصيني على التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 84%، الأمر الذي ساهم في إشعال فتيل جولة جديدة من الحرب التجارية.

الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

يشار إلى أن بكين قالت إنها سترفع الرسوم الصينية على السلع الأمريكية من 34% إلى 84%، بدءًا من يوم الخميس 10 أبريل الجاري، وذلك ردًا على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب، ودخلت حيّز التنفيذ ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، ما يرفع معدل الرسوم التراكمي المُعلن خلال العام إلى 104%.

ستوكس 600 هبط 4.01% وتراجع جماعي في كل القطاعات

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 4.01% بحلول الساعة 12:24 ظهرًا بتوقيت لندن، مع التراجع الجماعي لكل القطاعات، بقيادة قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والعقارات.

الأسواق تترقب رد الفعل الأوروبي

وبحسب «بلومبرج»؛ قال رافائيل توين، رئيس استراتيجيات أسواق المال في شركة " تيكهيو كابيتال" (Tikehau Capital): "هذا يؤكد أننا لا نزال في مرحلة التصعيد، وسنترقب الآن بقلق رد الفعل الأوروبي".

يضاف إلى ذلك ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بموجب الحزمة الجديدة من التعريفات، ما تسبب في هزة عنيفة للأسواق العالمية وفئات الأصول المختلفة، في وقت بدأت فيه السندات الأميركية تفقد جاذبيتها كملاذ آمن.

تراجع أسهم قطاع الأدوية

وفي قطاع الأدوية، سجلت أسهم كبرى الشركات الأوروبية تراجعًا بعد إعلان ترامب أن "رسومًا جمركية كبيرة على قطاع الأدوية" ستُفرض قريبًا على هذه الصناعة، حيث هبط سهم "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk) بنسبة 6.57%، وانخفض سهم "نوفارتس"Novartis) ) بنسبة 7.2%، بينما تراجع سهم "روش هولدينغ" (Roche Holding) بنسبة 6.6%.

احتمالية حدوث خلل في الأسواق المالية

أما فريدريك كارير، رئيسة استراتيجية الاستثمار في "أر بي سي ويلث مانجمنت" (RBC Wealth Management) في الجزر البريطانية وآسيا فقالت: "لا نرى أن الوقت مناسب للشراء بعد، ننتظر وضوحًا أكبر بشأن مستقبل الرسوم الجمركية، وكلما طال أمد الأزمة زادت احتمالية حدوث خلل كبير في الأسواق المالية".

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