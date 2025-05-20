لماذا عاد التضخم إلى الارتفاع؟ البنك المركزي يجيب

كشف البنك المركزي أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتوجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لاتزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.

واوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.

وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي في أبريل تأثير تمرير الزيادة في أسعار الوقود إلى الخدمات الأخرى مثل النقل البري الخاص والإنفاق على المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الملابس ومنتجات الرعاية الصحية الخاصة في المقابل انخفض تخصم السلع الغذائية الأساسية إلى سالب 0.8% في أبريل 2025، وهو ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الدواجن.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر1.3% في أبريل 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025، ويعزي الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام إلى تراجع أسعار الفواكه الطازجة، خلافا لنمطها الموسمي المعتاد إلى جانب التطورات الشهرية في تضخم السلغ غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية.

وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ارتفاعا طفيفا إلى 13.1% في أبريل 2025، مقابل 12.5% في مارس 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في أبريل 2025، مقابل 13.1% في مارس 2025.

وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.9% على خلاف نمطها الموسمي المعتاد بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 1.4%، ليسهما معا بمقدار سالب 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لتسجل 6.5% اتساقا مع انخفاضها الموسمي خلال فترة ما بعد شهر رمضان كما انخفضت أسعار بيض المائدة بنسبة 3%، وقد أسهما معا بمقدار سالب 0.44 نقطة مئوية في المعجل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7% لتسهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام متسقة مع نمطها الموسمي خلال عيد الفطر وشم النسيم.

وأسهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما في ذلك الأرز الحر ومنتجات الألبان والسكر الحر والبقوليات والحوى والشاي الحر بمقدار 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

نوه التقرير أن أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا ارتفعت بنسبة 4% لتسهم بمقدار 0.84 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وقد جاء هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتوجاز والكيروسين بنسبة 14% وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية غير مباشرة على أسعار خدمات النقل والمواصلات العامة.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3% لتسهم بمقدار 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وأسعار النقل الخاص بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة.

وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.6% لتسهم بمقدار 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 12% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الملابس.

وسجل معدل التضخم الأساسي 1.2% في أبريل 2025، وهو ما يعكس تأثير التغيرات المذكورة في أسعار السلع الأساسية وتحديدا، أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بمقدار 0.84 نقطى مئوية و0.69 نقطة مئوية على الترتيب بينما أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.35 نقطة مئوية.

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