100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

شهد سعر أونصة الذهب زيادة ملحوظة في البورصة العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

وسجل سعر أونصة الذهب 3311 دولارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن كانت تسجل نحو 3211 فى بداية مايو الجاري.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

صعد الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا الضرائب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

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