الأربعاء 21 مايو 2025
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اقتصاد

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الأربعاء 21 مايو، على تباين، بعد صدور بيانات التضخم في بريطانيا خلال أبريل والتي تجاوزت توقعات المحللين.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.20 نقطة أو بنسبة 0.04% إلى مستوى 553.82 نقطة في نهاية التعاملات.

بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 86.29 نقطة أو بنسبة 0.36% إلى مستوى 24122.40 نقطة.

 

المؤشرات الفرنسية والبريطانية

وزاد مؤشر FTSE 100 البريطاني 5.34 نقطة أو بنسبة 0.06% عند الإغلاق إلى مستوى 8786.46 نقطة.

في حين هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 31.93 نقطة أو بنسبة 0.40% عند الإغلاق إلى مستوى 7910.49 نقطة.

 

التضخم السنوى فى بريطانيا

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يوم الأربعاء، عن تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال أبريل متجاوزًا توقعات المحللين عند 3.3%، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير2024.

 

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤًا متتاليًا في الأشهر السابقة، عندما سجل 2.8% في فبراير، و2.6% في مارس، مما أثار آمالًا بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.

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