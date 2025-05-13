بعد الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا، خبير اقتصادي يكشف مستقبل العملات المشفرة

كشف محمد حسن الخبير الاقتصادي، تأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الأصول المشفرة، وخاصة البيتكوين.

انخفاض سعر البيتكوين

وأشار حسن خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، إلى أن البيتكوين شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% بعد هذا الإعلان، وهو ما يعكس تقييم الأسواق للآفاق المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.



وأوضح أن تراجع البيتكوين، رغم أنه كان طفيفًا، يعكس تحركات السوق الحذرة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

هل تتراجع أسعار العملات المشفرة؟



وأضاف حسن أن هذا التراجع في البيتكوين لا يعني تراجع جاذبية العملات المشفرة كاستثمار، بل يعكس تقلبات السوق الطبيعية المرتبطة بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية.



وأشار إلى أن البيتكوين لا يمكن فرض تعريفات عليها بسبب طبيعتها اللامركزية، وهو ما يعزز من جاذبيتها كأداة استثمارية، وهو ما أكده المدير التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" في تصريحاته الأخيرة.

وأوضح أن هذا الجانب اللامركزي للعملات المشفرة هو ما يجعلها مميزة عن غيرها من الأصول، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



تراجع الأسواق العالمية

ولفت إلى أن الأسواق العالمية قد شهدت تراجعًا كبيرًا في بداية أبريل بسبب المخاوف من عدم الوضوح حول التعريفات الجمركية، لكن مع الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الأسواق في التعافي. وأكد أن هذا الاتفاق ساهم في استقرار الأسواق المالية بشكل عام، وهو ما كان له تأثير إيجابي أيضًا على الأسواق المشفرة، رغم التحديات التي تواجهها العملات الرقمية في ظل هذه التقلبات.

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