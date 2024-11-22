تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافـق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

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السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

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المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024



وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

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استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024



وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.



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خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة

كشفت سارة سعادة، الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس.

توقعات معدل التضخم

وقالت "سعادة" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "نرى تسارعًا في معدلات التضخم على المستوى الشهري، ولا يوجد أي مؤشر على التباطؤ خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة".

وتابعت: “نتوقع حدوث بداية في تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر المقبل، والانخفاض بشكل ملحوظ سيكون فبراير 2025”.

أسباب تحرك سعر الدولار في البنوك

وعن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك مؤخرًا، أوضحت: "هناك التزامات كثيرة في نوفمبر الجاري لسداد قسط صندوق النقد الدولي، وأقساط لبنوك إماراتية بحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب تدبير البنوك الدولار لاستيراد جميع السلع، لذلك كان هناك طفرة في الطلب على الدولار الشهري الجاري وهو ما أدى إلى تحركه".

توقعات سعر الدولار

وتوقعت الخبيرة المصرفية، وجود ارتفاعات في سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة، وفقا لمسار مقومات العرض والطلب.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب، صعدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بنحو 10 جنيهات، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة، حيث بلغ عيار 24 نحو 4270 جنيها للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

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وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيهًا للبيع

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب - فيتو

المصنعية وازى بتتحسب على جميع العيارات ؟

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3200 جنيه.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الذهب والاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2130 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1590 جنيها للبيع.

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

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