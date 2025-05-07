هل يمكن زيادة حد الائتمان في فيزا مشتريات بنك التجاري الدولي؟

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية زيادة الحد الائتماني على نفس فيزا المشتريات أم إن الأمر يحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة.

ومن جانبهم أوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB انه يتم زيادة الحد الائتماني علي نفس البطاقة، في حالة ان الليميت الخاص بالبطاقة يسمح للعميل بتحديث نوع البطاقة ويمكن للعميل طلب تحديث للبطاقة.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية التحويل بين حسابات العملاء من عملة أجنبية إلى أخرى.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية آخر يمكن حدوثه بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

وأضاف مسئولو البنك التجاري أن التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

ويتساءل عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري أنه يمكن للعملاء بالفعل استبدال أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB.

وتشمل عملية تقديم الخدمة عدة خطوات في البنك التجاري الدولي وهي كالآتي:

- سجّل الدخول إلى حسابك الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

- اضغط على "المزيد" أو "الملف الشخصي" في أعلى الصفحة

- اضغط على "مركز الطلبات"

- اختر "مركز طلباتي"

- ضمن "خدمات بطاقات الائتمان"، اضغط على "إيقاف/استبدال البطاقات" ثم اختر بطاقة الخصم المباشر

- اختر سبب إيقاف/استبدال البطاقة

- اضغط على "استمرار"

- قم بمراجعة تفاصيل الطلب

- قم بالموافقة على الشروط والأحكام

- اضغط على "تأكيد".

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن الخطوات تشمل ما يلي:

في البداية يحتاج تغيير الرقم السري للخدمة وجود بطاقة مدينة سارية ومفعلة ورقمها السري.

ثم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك Cibeg.com أو عن طريق تطبيق خدمة الانترنت البنكية على الموبايل.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع برجاء الدخول على " الخدمات الإلكترونية " ثم " خدمة الإنترنت البنكية " ثم " Forget\ Reset password " أو "تغيير الرقم السري ".

برجاء إضافة البيانات المطلوبة:

-رقم البطاقة المدنية أو الائتمانية (16 رقم)

-الرقم السري الخاص بالبطاقة (4 أرقام)

-اسم للدخول على الخدمة

-كلمة مرور للخدمة (اختيار كلمة مرور مكونة على الأقل من 8 وعلى الأكثر 12 تحتوي على حروف وأرقام وعلامات

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