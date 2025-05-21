نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مزاعمه حول الحرب على قطاع غزة، قائلا: “نحن متأكدون من بقاء 20 رهينة في غزة على قيد الحياة و38 أمواتا وسنستعيدهم جميعا”.

نتنياهو يزعم بقاء غزة تحت سيطرة الاحتلال حتى نهاية الحرب

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: “في نهاية العملية ستكون مناطق قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”، وفق مزاعمه.

وزعم نتنياهو أن حماس تجند عناصر جديدة بواسطة أموال المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة، بشرط ضمان أمن إسرائيل ومغادرة قادة حماس للقطاع.

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا أوروبيا وعربيا

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أطلق جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين.



جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي

وأكدت التقارير أن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف بشكل مباشر 25 سفيرا ودبلوماسيا عربيا وأوروبيا.



نائبة بالبرلمان الأوروبي: نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بغزة

وفي السياق ذاته، قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي مانون أوبري في: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بقطاع غزة.

وأضافت النائبة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تأخر في مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل ولا وقت لنضيعه بينما يتعرض الناس في غزة للقتل كل يوم.

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