مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق المفاوضات من الدوحة لإجراء مشاورات

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عودة طاقم المفاوضات من قطر، لإجراء مشاورات بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفد إسرائيل في الدوحة

وزعم مكتب نتنياهو: "تم نقل مقترح ويتكوف إلى حماس عبر الوسطاء، لكنها لا تزال متمسكة برفضها حتى الآن"، مدعيا أن "إسرائيل توافق على المقترح الأمريكي لإعادة المختطفين بناء على خطة ويتكوف".

وتابع قائلا: "بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور، ويبقى الفريق الفني".

حماس تثمن جهود الوسطاء وتشيد باتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان

ثمنت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، جهود الوسطاء وأكدت علي تعاملها الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة لوقف العدوان علي قطاع غزة.

وأضافت حماس: اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعم لمطالب شعبنا.. ونحمل الاحتلال مسؤولية إفشال مساعي التوصل لاتفاق في ضوء إعلان مسؤوليه عزمهم مواصلة العدوان وتهجير شعبنا".

وتابعت حماس: تصعيد العدوان مع الإفراج عن ألكسندر ووجود الوفود بالدوحة يفضح نية نتنياهو برفض التسوية وتمسكه بالحرب".

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأستطردت حماس: "تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي.. لم تدخل حتى الآن أي مساعدات للقطاع والشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم لم تتسلمها أي جهة دولية".

وأختتمت حماس: "وجود الوفد الإسرائيلي بالدوحة رغم افتقاره لأي صلاحية محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي.. الوفد يمدد إقامته يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة منذ السبت الماضي".

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