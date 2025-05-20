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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلي: احتمال اتخاذ نتنياهو قرارا بعودة الوفد المفاوض من الدوحة

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري حاليا مداولات بشأن غزة ومن المتوقع اتخاذ قرار بعودة الوفد المفاوض من الدوحة.

وقلت زعم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو،، أن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا يقدمون جائزة كبرى لهجوم 7 أكتوبر من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء حربها.

واتهم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان الكيان المحتل بـ"قتل الأطفال كهواية" في قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلية (كان).

إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم


وقال السياسي اليساري المعارض، الثلاثاء: إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وأضاف جولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".

واعتبر أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".

إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل.

وتابع: "وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل".

وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات غولان بلهجة حادة.


وأدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تصريحات جولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا".

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

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