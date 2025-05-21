الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

منظمة أنقذوا الأطفال: غزة صارت مقبرة الضمير الإنساني

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومن جانبها قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن غزة ليست ساحة حرب بل مقبرة للضمير الإنساني.

وأضافت منظمة "أنقذوا الأطفال": أطفال فلسطين يعانون استمرار القصف والحصار ونرفض أن تصبح معاناتهم أمرا طبيعيا.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

42 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
 

وفي السياق ذاته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، إن نحو 14 ألف رضيع فى غزة سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم تصل إليهم المساعدات.

نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح

 ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن توم فليتشر قوله - في تصريح لإذاعة بي بي سي 4: “نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال الـ 14 ألفًا خلال 48 ساعة، إنه رقم مرعب للغاية”.

وعندما سُئل عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم، قال فليتشر: “لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل الكثير منهم، ولا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض في المراكز الطبية والمدارس، يحاولون تقييم الاحتياجات”.

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