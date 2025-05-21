الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: هناك وحدات من جيش الاحتلال خسرت نصف قوتها البشرية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تقرير لحركة "أمهات على الجبهة"، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة وأن هناك وحدات خسرت نصف قوتها البشرية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل  جندي في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب دانيلو موكانو، وهو جندي في الكتيبة 82، قتل في انهيار مبنى في جنوب  قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الرقيب دانيلو موكانو، 20 عاما، من حولون، مقاتل في فرقة المشاة 51 في الكتيبة 82 من تشكيل "هجوم الجولان" (7)".

وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الجندي الإسرائيلي قتل نتيجة انفجار قنبلة تسبب بانهيار المبنى الذي كان يعمل فيه في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة في الحادث.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 858، وفق ما ذكر موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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